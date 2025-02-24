Книги русских классиков стали дешевле из-за резкого роста спроса на них

Аналитики Авито сообщили Городу55, что в 2024 году продажи книг выросли на 13%. Эксперты сравнивали данные с информацией за 2023 год. В январе 2025 года спрос на книги вырос в полтора раза. Жители Омской области предпочитают читать произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого.

«Все эти писатели принадлежат к «Золотому веку» русской литературы», — напомнил gorod55.ru.

Аналитики отметили, что рост спроса на книги влияет на их стоимость. В частности, в 2024 году стоимость изданий снизилась на 10%. Эксперты также рассказали, кто из писателей пользуется особенным спросом у омичей.

Так, рост продаж произведений Александра Пушкина в 2024 году составил 13%, а в 2025 — 82%. Книги Михаила Лермонтова в 2024 году покупали на 13% чаще, а в нынешнем году рост продаж увеличился в 2,5 раза. Издания, в которые вошло творчество Федора Достоевского, в прошлом году выросли на 7%, а в нынешнем — в два раза. В список авторов, которые пользуются популярностью у омичей, также вошли Иван Бунин и Иван Гончаров.

Ранее сообщалось, что в России изымут из продажи книгу, в которой советские воины выставлены насильниками.