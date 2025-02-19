Книгу, в которой советские воины выставлены насильниками, изымут из продажи

Книгу «Весь невидимый нам свет» автора Энтони Дорра изымут из продажи в России на основании проверки Минцифры РФ, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание сообщило, что председатель правления региональной общественной организации «Иван Чай» Элина Жгутова обратилась в Минцифры России с просьбой провести проверку в отношении книги «Весь невидимый нам свет». В ведомстве отреагировали на обращение.

«По итогам проведенной экспертизы выявлено, что в данном издании присутствует контент, не соответствующий требованиям федеральных законов, а также иных нормативно-правовых актов», — говорится в официальном ответе Минцифры, который имеется в распоряжении «Абзаца».

В ведомстве также проинформировали, что издательство «Азбука» приняло решение об отзыве данной книги из книжных магазинов, с которыми сотрудничает издательство. Аналогичные меры примут для изданий, опубликованных на электронных платформах.

Издание отметило, что в центре сюжета произведения — жительницы Германии. Героини обмазывались фекалиями и целенаправленно наносили себе увечья, чтобы не иметь привлекательного вида. По мнению автора, таким образом они пытались спастись от сексуального насилия со стороны советских солдат.

«Количество описанных в романе изнасилований находится на грани разумного», — отметил «Абзац».

По данным издания, первыми на провокационный сюжет обратили внимание любители литературы. Книга продавалась повсеместно.

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