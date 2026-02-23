Код не дал — получи «бомбежку» смс или переводы денег: как аферисты наказывают бдительных россиян

Специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис») высказали мнение, что мошенники все чаще прибегают к мести, когда после общения с потенциальным потерпевшим не получают коды из смс, сообщила Лента.ру.

Эксперты обратили внимание, что многие схемы мошенников уже известны пользователям. Они с особым вниманием относятся к звонкам от курьеров, мастеров домофонов, сотрудников поликлиник или инвестиционных проектов. Россияне стали чаще распознавать аферы, поэтому не соглашаются называть коды. В случае грубого отказа злоумышленники находят способы создать жертве проблемы.

Специалисты выделяют две наиболее распространенные схемы атак на граждан. Первая представляет собой так называемый SMS-штурм, когда мобильный пользователь внезапно оказывается под напором уведомлений от различных организаций.

Технически это реализуется через уязвимые места в системах регистрации коммерческих сайтов. Парадокс ситуации в том, что главный урон несет не жертва, а компании, чьи каналы связи используются для атаки, — клиенты теряют доверие к бренду, виня в случившемся именно его.

Вторая методика основана на микропереводах с использованием Системы быстрых платежей. Мошенники отправляют незначительные суммы, сопровождая их провокационными комментариями криминального характера. Цель таких действий — спровоцировать автоматические механизмы финансового мониторинга, которые могут заморозить счета владельца и инициировать проверку.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 65‑летнего москвича 41,8 млн руб..