Обман с размахом: мошенники выманили у 65‑летнего москвича 41,8 млн руб.

Житель Москвы лишился более 41 млн руб., поверив мошенникам. В телеграм-канале столичной прокуратуры проинформировали, что сначала злоумышленник представился бывшим руководителем потерпевшего.

По информации ведомства, 65-летний мужчина получил сообщение в мессенджере. Аферист от имени бывшего руководителя сообщил о проводимой проверке. Причина — утечка персональных данных. Вскоре с москвичом связался злоумышленник, который представился сотрудником правоохранительных органов. Следующий этап аферы — лжепредставители финансовой организации. Мужчину убедили, что от его имени происходят транзакции для спонсирования противоправных действий.

По данным ведомства, потерпевшего убедили в необходимости отправки всех своих средств на «резервный фонд». Житель Москвы был проинформирован о различных мошеннических уловках, но поверил злоумышленникам. Потерпевшего убеждали взять деньги под залог квартиры, но выполнить эту операцию он не успел.

«За шесть дней мужчина снял в двух банках почти 38 млн руб., а также обменял имевшиеся сбережения в иностранной валюте на сумму 3 млн руб. и перевел все денежные средства на указанные ему счета», — сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

В столичной прокуратуре проинформировали, что общая сумма ущерба достигла 41,8 млн руб. Сотрудники призвали граждан к бдительности: проверять любую информацию, не отвечать незнакомым.

«Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не обзванивают граждан с просьбами перевести деньги на "безопасные счета" и в "резервные фонды". Если Вам поступили такие предложения - прекратите общение. Это мошенники», — указано в сообщении ведомства.

