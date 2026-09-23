В Подмосковье выявили более 26,5 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года инспекторы Административно-пассажирской инспекции Подмосковья выявили более 26,5 тыс. пассажиров, которые не оплатили проезд в автобусах АО «Мострансавто», это на 75% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты регулярно проводят такие проверки, чтобы контролировать соблюдение правил оплаты проезда. Наибольшее количество нарушений выявили на маршрутах № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево», № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» и № 1 «Красная Поляна – ул. Текстильная – ст. Лобня».

Жителям напомнили, что за безбилетный проезд пассажиры привлекаются к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 8.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Размер штрафа составляет 5 тыс. рублей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.