Коэффициент 3,0 вместо 1,5: почему тюменцы получили квитанции с космическими суммами за воду

Жители Тюмени получили квитанции за ЖКХ за февраль и были удивлены. Каждый случай индивидуален: некоторым выставили счет за квартиру, где никто не проживает. Другие были шокированы «тройными» начислениями за воду. Заплатить до 15 марта успевают не все. Юрист по жилищному праву Андрей Лаврентьев объяснил, с чем связаны неприятные для жителей изменения, сообщил nashgorod.ru.

Юрист напомнил о важности своевременно передавать показания.

«Если человек не передает показания, первые месяцы ему считают по среднему потреблению. Дальше по нормативу. А норматив обычно выше реального расхода», — объясняет юрист по жилищному праву Андрей Лаврентьев в беседе с «Нашим городом».

Андрей Лаврентьев также призвал при наличии технической возможности отрегулировать работу неисправных приборов для показаний потребления холодной воды. В противном случае применяется повышающий коэффициент 3,0. До изменения федеральных правил коэффициент был меньше в два раза.

«Это не „штраф от управляющей компании“, а требование законодательства, которое действует в Тюменской области», — уточняет юрист.

Согласно новым правилам, тюменцам необходимо оплатить коммунальные услуги до 15 марта. Некоторые россияне встревожены, потому что получают заработную плату в 20-ых числах. Юрист отметил, что иногда зарплату могут задерживать. Он рассказал, что некоторые управляющие компании готовы рассматривать рассрочку.

«Сам по себе платеж 16-го или 20-го числа — не повод для санкций. По Жилищному кодексу пени начисляется только с 31-го дня просрочки. Первый месяц — без пени. С 31-го по 90-й день — 1/300 ключевой ставки за каждый день, после 90 дней — 1/130», — объясняет юрист.

Юрист рекомендует гражданам, которые шокированы суммой в квитанции, сначала обратить внимание на некоторые детали: передавались ли показания счетчиков и действительна ли поверка. При выявлении несоответствий важно в письменном виде обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году.