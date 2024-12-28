Кофе из желудей и латте из куркумы: названа альтернатива кофе

Эксперты прогнозируют рост цен на кофе в следующем году. Некоторые напитки могут заменить кофе по своему составу или вкусу, сообщил vostokmedia.com.

«Восток-Медиа» назвал, чем заменить дорожающий кофе. По данным издания, еще с советских времен многие люди полюбили цикорий. Считается, что напиток не сильно отличается от кофе по вкусовым качествам. Главное отличие — расслабляющий эффект, а не бодрящий. Упаковка в 100 грамм стоит примерно 70 руб.

Латте из куркумы — такое название получило золотое молоко. Издание отметило, что напиток похож по вкусу на кофе, но обладает множеством полезных действий. Готовят его в турке. Так, в закипающее молоко добавляют различные специи, включая куркуму.

Желудевый кофе имеет схожий с традиционным напитком горьковатый запах и терпковатые нотки. Кофе из желудей распространен в европейских странах. По данным издания, он отличается антибактериальным и тонизирующим эффектом.

Еще один аналог кофе — зеленый чай. Диетологи утверждают, что в напитке содержится большое количество кофеина. По данным издания, он обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами.

Ранее сообщалось, что бренд Poetti предупредил о росте цен на кофе в России на 30-40% в 2025 году.