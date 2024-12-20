Шокирующий прогноз — кофе подорожает на 50% в 2025 году: производители предупредили о кратном росте цен

Российские производители предупредили о подорожании натурального кофе на 30-40% в 2025 году. Рекордные цены на продукт, зафиксированные в 2024 году, будут наблюдаться и далее. Об этом сообщили представители отечественной компании ООО «МилФудс» (кофейный бренд Poetti) интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Согласно прогнозу экономистов, цены на кофе и вовсе могут подняться на 50% ко второй половине наступающего года.

Незавидное будущее кофеманов

Цены на кофе в 2024 году достигли небывалых отметок, стоимость арабики на Лондонской бирже взлетела до максимума с 1977 года. И на этом рекордный рост не собирается останавливаться. Российские производители, осознавая грядущее повышение цен на импортное сырье, разделились на два лагеря. Первые стремятся избавиться от остатков старых контрактов, предлагая низкие цены, чтобы привлечь покупателей и увеличить объемы продаж. Вторая часть осознает скорое подорожание и начинает закладывать эти изменения в свои отпускные цены. Это стратегический шаг, который должен помочь сохранить маржу прибыли и адаптироваться к новым условиям рынка. Об этом заявил директор цепочки поставок ООО «МилФудс» Сергей Юшин.

«В результате, покупатели могут столкнуться с неоднородными ценами, в зависимости от того, какие запасы и стратегии применяют разные производители. Компании должны внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения о закупках и ценообразовании», — продолжил он.

Представители российского производителя кофе отметили, что стоимость товара падает только в случаях, когда наблюдается рост предложения и обновляются запасы. Динамика на кофейном рынке становится все более сложной и многообразной. Предприятие также собирается повышать цены на выпускаемую продукцию наряду с другими отечественными компаниями, это связано со многими факторами, в том числе глобальной экономической ситуацией, изменением потребительских предпочтений и климатическими условиями.

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Производитель предупредил о росте цен на кофе в России в 2025 году на 30-40% в целом по рынку. При этом прогноз экономистов в данной сфере можно считать более пессимистичным для любителей напитка — к началу второго полугодия цены вырастут в 1,5 раза (на 50%). Стоимость растворимого кофе и вовсе может подняться на 60%. Такой прогноз экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко озвучила интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Кроме того, эксперт предупредила о росте цен на кондитерские изделия, в особенности на горький шоколад, на 45% в следующем году на фоне подорожания какао-бобов.

В конце 2024 года ожидать повышения стоимости кофе в магазинах не стоит, обнадежила Литвиненко. Отечественные производители закупают сырье большими партиями и готовятся к Новому году, потому что знают, что кофе является хорошим подарком в глазах россиян. Однако вскоре все запасы практически исчерпаются, и на фоне роста спроса на товар можно будет заметить подорожание продукции с февраля-марта 2025 года примерно на 30%. Рост цен придется на предпраздничные дни, ведь кофе также принято дарить на 23 февраля и 8 марта, объяснила экономист.

Причины роста цен

Эксперты выделяют два основных фактора, провоцирующих повышение стоимости кофе. Климатические изменения и геополитические события последних лет значительно повлияли на сложившуюся ситуацию. Сорт кофе арабика, который преимущественно произрастает в Западной Африке и Бразилии, весьма прихотлив и не переносит высокую жару и обильную влагу, а наводнения и засухи обрушились на регионы-производители в 2024 году, отметила Литвиненко. Главным мировым поставщиком кофе сорта робуста является Вьетнам, который также столкнулся с неблагоприятными климатическими условиями.

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«Сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору робусты. Также продолжаются задержки отгрузок в крупнейшем порту Южной Америки из-за отсутствия адекватной портовой инфраструктуры и контейнеров. Сочетание продолжающихся геополитических конфликтов в Красном море отрицательно повлияло на глобальные цепочки поставок кофе», — заявил директор цепочки поставок ООО «МилФудс» Юшин.

Климатические факторы не только негативно повлияли на урожай и снизили количество кофейных деревьев, но и сократили объем почв, благоприятный для выращивания кофе. По словам Литвиненко, главная проблема заключается в том, что происходит заболачивание земельных угодий. Экономисты прогнозируют сокращение пригодных для производства кофе почв в два раза в 2050 году, это может спровоцировать рост цен на зерна в 2-5 раз, предупредила доцент. В краткосрочной перспективе причиной подорожания кофе также является повышение спроса на него как в России, так и во всем мире.

Геополитическая ситуация, в том числе конфликт на Украине, значительно сказывается на стоимость кофе. Антироссийские санкции ограничивают поставки удобрений, необходимых для поддержания почвы, на которой произрастают кофейные деревья. Страны-производители столкнулись с нехваткой качественных удобрений, основным поставщиком которых является Москва, подчеркнула Литвиненко.

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«Не стоит ждать, что цены снизятся, они будут только расти. До 2035 года мы будем наблюдать рост цен на кофе. Даже если санкции снимут, возврата к предыдущим ценам не будет, потому что уменьшаются пригодные почвы и, самое главное, если прямо сейчас взять и высадить новые деревья, они дадут зерна только через несколько лет», — заключила экономист.

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