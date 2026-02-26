Кофе по-русски: юрист объяснила, кому придется снять англоязычные вывески после 1 марта

С 1 марта в силу вступает закон, на основании которого с российских улиц начнут пропадать вывески на английском языке. Юрист из Кемерова Анастасия Самарова рассказала, какие нововведения произойдут, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, все вывески, в которых есть иностранные слова, с 1 марта должны быть продублированы на русском языке. Например, «SALE», «OPEN» и «COFFEE». С первого весеннего дня россияне должны уже увидеть такие вывески: «Распродажа», «Открыто» и «Кофе»

Специалист Самарова разъяснила, что единственным законным способом оставить иностранное наименование без перевода является наличие зарегистрированного товарного знака или официального фирменного наименования.

«Закон оставляет одну легальную возможность сохранить иностранное название без обязательного перевода: зарегистрированный товарный знак или фирменное наименование», — пояснила юрист.

По этой причине небольшие торговые точки, не имеющие официальной регистрации, вероятнее всего, будут вынуждены обновить свои вывески, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вводятся штрафы за некоторые растения на участке.