«Когда это закончится?»: волгоградцы обсуждают предупреждения об опасности атаки БПЛА в регионе

В ночь на 21 ноября жители Волгоградской области получили сообщения о возможной атаке БПЛА. Жители обсуждают в соцсетях, что устали от частых предупреждений об угрозе, сообщили novostivolgograda.

По информации издания, жители региона выражают обеспокоенность из-за частых сообщений об опасности атак БПЛА противника.

«Когда это закончится?»; «Началось»; «Нам и в прошлый раз хватило», — оставляли в соцсетях комментарии жители Волгоградской области.

По данным издания, в сообщениях, которые пришли на телефоны жителей всей области, напоминали также о важных правилах безопасности. Людям рекомендуют не приближаться к окнам и при возможности не находиться на открытой местности. При необходимости советуют обращаться по номеру 112.

По данным издания, несмотря на ночную угрозу атаки, аэропорт работал в штатном режиме. Утром 21 ноября появилась информация о закрытии воздушной гавани Волгограда. Самолеты, направляющиеся из Москвы в Волгоград, а также в обратном направлении, не совершат посадку в ранее назначенное время.

По информации издания, местные жители не писали о сиренах воздушной тревоги или о звуках взрывов. Минобороны РФ в официальном телеграм-канале опубликовало данные о ночных атаках. В перечне регионов, где сбивали БПЛА, Волгоградская область не указана. Предположительно, дроны не пересекли воздушное пространство области, но такая угроза была высокой.

Ранее сообщалось, что расчеты БПЛА ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей.