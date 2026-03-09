Когда температура в норме — это плохо? Эксперт объяснила неожиданный признак ослабленного иммунитета при гриппе

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» выступила директор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, член-корреспондент РАН Оксана Свитич. Специалист обратила внимание на важный сигнал организма при гриппе, который многие оставляют без внимания.

По словам эксперта, классическое течение заболевания сопровождается повышением температуры до 38–39 градусов. Именно так организм запускает защитный механизм: вырабатываются белки интерфероны, активно борющиеся с вирусом. Но если столбик термометра остается в норме, это повод насторожиться.

Свитич пояснила: отсутствие жара свидетельствует о том, что иммунная система не включилась в борьбу должным образом. В такой ситуации организм оказывается ослаблен и не может дать полноценный отпор инфекции, что требует особого внимания к лечению и состоянию здоровья.

«Это [должно] настораживать. Это значит, что организм не борется», — предупредила врач.

Ранее сообщалось, что вирусолог Малинникова предупредила о риске появления нового опасного патогена.