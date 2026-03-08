Вирусолог предупредила о риске появления нового опасного патогена

Мир остается уязвимым перед появлением новых опасных инфекций, в том числе с высокой смертностью. Особое внимание ученых сегодня приковано к вирусам, способным быстро мутировать, — среди них птичий грипп и вирус Нипах, заявила в беседе с ТАСС инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

По словам специалиста, современные инфекции нередко вызываются уже известными вирусами, однако со временем они меняют свои свойства. В результате появляются более тяжелые формы заболеваний, которые могут представлять серьезную угрозу для человека.

Малинникова отметила, что ученые внимательно наблюдают за вирусами, обладающими высокой способностью к мутациям. В частности, речь идет о птичьем гриппе и вирусе Нипах. При изменении структуры такие патогены могут становиться более опасными для людей.

Дополнительные риски, по словам эксперта, связаны и с распространением лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, а также с возможностями современной генной инженерии. Развитие биотехнологий, включая потенциальные сценарии биотерроризма, теоретически может привести к созданию искусственных бактерий и вирусов.

Врач напомнила, что защиту организма от инфекций обеспечивают два уровня иммунитета. Сначала с возбудителем сталкивается врожденный иммунитет, после чего формируется адаптивный — специфический иммунный ответ, который помогает организму эффективнее бороться с инфекцией при повторной встрече.

Отдельную роль в профилактике заболеваний играет вакцинация. По словам Малинниковой, именно прививки позволили человечеству существенно снизить смертность от опасных инфекций, включая корь, краснуха и дифтерия.

В будущем, считает специалист, значительное значение приобретут исследования микробиоты и развитие иммунных препаратов. Не исключено, что новые методы лечения будут основаны на использовании бактерий, способных самостоятельно находить патогены и подавлять их.

Ранее сообщалось, что весенняя депрессия может привести к увеличению употребления алкоголя.