Москву и Подмосковье ждет погодный сюрприз на 8 Марта: снег, гололедица и потепление до +5 градусов

В Москве и Подмосковье в выходные дни, с 7 по 9 марта, потеплеет до +5 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в столице в субботу ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде снега.

«Температура ночью составит -4…-2, днем +1…+3 градусов, по области ночью -7…-2, днем — 0…+5 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Гололедица. Местами порывы до 15 м/с», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ночью будет облачно и небольшой снег.

«Ночью ожидается температура -4…-2 градуса, днем +1…+3 градуса. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 9 марта, ночью облачно с прояснениями. Температура ночью составит -6…-1, днем — +2…3 градуса. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

