Когда закончится потоп? Омичи делятся последствиями ливня

Жители Омска публикуют в соцсетях фото и видео, которые помогают оценить масштаб последствий ливня, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, дождь начался вечером 14 августа и не прекращался всю ночь. Жители Немецкого поселка рассказали в соцсетях, что их участки затопило. Они отметили, что проблема актуальна каждый раз после сильного дождя. Люди призывают местные власти реагировать на проблему.

Жители улицы Авиагородок сталкиваются с другими сложностями. В соцсетях они пишут, что после ливня на стенах появляется плесень. Стены мокрые, а натяжной потолок провисает. Жители других районов публикуют фото огромных луж. Одна из них напоминала форму сердца. По проезжей части течет дождевой ручей. Горожане предположили, что рабочие редко прочищают ливневки. В региональном управлении дорожного хозяйства и благоустройства опровергли подобную информацию.

«Естественный символ любви к администрации города Омска», — автор поста в «Аварийном Омске» прокомментировал фото с лужей в виде сердца.

По информации издания, сильный дождь прошел по всему региону. Жители разных населенных пунктов делятся в соцсетях фотографиями затопленных улиц. Синоптики сообщают, что дожди прекратятся. В Омской области в ближайшее время ожидается летнее потепление.

