Коктейль из аптечки: подростки смешали спиртовые салфетки с газировкой и попали в больницу Москвы

Трое подростков самостоятельно приготовили напиток из медицинских спиртовых салфеток, что стало причиной их госпитализации, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Shot. Молодые люди признались медикам, что хотели достичь эффекта опьянения.

По информации издания, двое парней и девушка приобрели одноразовые медицинские средства гигиены, которые пропитаны 70% изопропиловым спиртом. Подростки развели их в воде. Для приготовлении напитка также использовали сладкую газированную воду, которую смешали с водой от салфеток.

По данным издания, трое молодых людей ощутили недомогание после употребления самодельного напитка. В больницу Москвы подростков доставили с диагнозом острого отравления.

«С рвотой и расстройством желудка на больничной койке оказались двое парней и одна девушка», — MK.RU ссылается на телеграм-канал.

По информации издания, в настоящее время состояние несовершеннолетних пациентов стабилизировалось. Они продолжают лечение, но, по прогнозам специалистов, им больше ничего не угрожает.

