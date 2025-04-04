Количество алкомаркетов в Оренбуржье растет с каждым годом

Количество точек, торгующих спиртным в Оренбургской области, продолжает расти, несмотря на всероссийскую тенденцию к сокращению алкомаркетов, сообщил 56orb.ru.

Редакция 56orb.ru решила выяснить, что происходило с ростом торговых точек с ассортиментом алкогольной продукции за последние три года.

«Наблюдается увеличение количества торговых объектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на основании выданных министерством лицензий, так и реализующих пиво, пивные напитки», — ответили на запрос 56orb.ru в областном правительстве.

По данным издания, борьба с доступом к алкоголю в регионе ведется. Например, запрещена продажа алкоголя в многоэтажных домах и на территории возле них. Недопустима продажа алкоголя в небольших заведениях, которые в народе называются «наливайками». О том, что прекращать работу в данном направлении еще рано, свидетельствуют данные регионального МВД.

По словам генерала Вадима Серебрянникова, именно под воздействием спиртных напитков происходит большая часть преступлений. Спикер отметил, что в некоторых районах после 21:00 сложно найти открытую аптеку. Однако проблем не возникнет при желании добраться до точки розничной продажи спиртного.

По данным издания, региональное правительство, полиция, местные депутаты продолжают работать над тем, чтобы снизить количество точек продаж алкоголя.

Ранее нарколог оценила вероятность «срыва» Ефремова на алкоголь сразу после освобождения.