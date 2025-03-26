Нарколог оценила вероятность «срыва» Ефремова на алкоголь сразу после освобождения

Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что актер Михаил Ефремов может запить сразу после освобождения из колонии.

Нарколог объяснила, что тяга к алкоголю будет зависеть во многом от установок. Например, если человек железно не решал прекратить пить, то велик риск начать сначала.

«Тем более, повод есть. Условно-досрочное освобождение — повод, который многие используют для того, чтобы отметить алкоголем определенный жизненный этап в компании приятелей», — сказал Ковтун.

По мнению специалиста, Ефремов может запить на первый или второй день, так как чаще этот период является более рискованным. Однако актер мог принять определенные решения, но их твердость оценить невозможно.

Напомним, что суд на днях принял решение освободить актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в центре Москвы. Его выпустят 7 апреля. Раз в месяц он будет обязан отмечаться в соответствующих органах.

Ранее назвали сумму, которую Ефремов заработал в колонии Белгородской области.