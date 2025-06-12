Количество ожидающих проезда машин по Крымскому мосту растет с каждым часом

Свыше 700 автомобилей ожидают досмотра и проезда со стороны Тамани через Крымский мост. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале, где публикуют официальные оперативные данные о потоке автомобилей на подходах к мосту.

По информации канала, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. Очередь образовалась со стороны Тамани. В ожидании находятся 720 транспортных средств.

«Время ожидания около трех часов», — указано в сообщении.

Информация в канале обновляется каждый час. Можно заметить, что количество ожидающих машин со стороны Тамани увеличивается с каждым часом. Так, по состоянию на 07:00 досмотра ожидали 360 транспортных средств, на 08:00 — 520 автомобилей. Ситуация со стороны Керчи не меняется — проезд свободный. Время ожидания также увеличивается. По состоянию на 07:00 оно составляло более часа, а на 08:00 — более двух часов.

По информации канала, до 06:00 водители могли проехать по мосту без ожидания в очереди. Причина пробок — в проверках транспортных средств, водителей и пассажиров. Меры приняты в рамках обеспечения безопасности граждан и сохранения инфраструктуры. Информация об обстановке с проездом будет обновляться. Она позволит водителям сориентироваться по времени при составлении маршрута в регионе.

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