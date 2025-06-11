Стало известно, что может стать целью следующего теракта ВСУ в России 12 июня

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 предупредил о возможной атаке ВСУ на Крымский мост 12 июня, в День России.

По словам эксперта, для Киева Крымский мост остается символом поражения, что делает его вероятной целью в предстоящие праздничные дни. Кроме того, со стороны ВСУ в последнее время участились атаки по гражданской инфраструктуре приграничных регионов — от церквей до автозаправок.

«Не знаю как насчет дня рождения Трампа, но вот 12 июня, в День России, они точно могут устроить серию терактов. Я думаю, что именно в этот день они устроят теракт, целью которого может стать Крымский мост, так как для Киева это символ поражения», — заявил Дандыкин.

Кроме того, эксперт скептически отнесся к заявлениям о подготовке атак на российские корабли в Тихом океане, назвав это дезинформацией. По его словам, реальные военные операции не анонсируются заранее. Утечка может быть попыткой отвлечь от реального положения дел.

Ранее депутат Госдумы назвал атаку на Крымский мост пиар-акцией.