Количество снега не имеет значение: эксперты рекомендуют подготовить «тревожный чемоданчик» на случай паводка

Доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков рассказал, что объем снега не определяет масштаб паводка. К такому мнению специалист пришел после анализа опыта прошлых лет, сообщил inkazan.ru.

Эксперт высказал мнение, что большее значение имеют такие факторы: скорость потепления, ледовая обстановка в населенном пункте, состояние почвы. Резкое повышение температуры приводит к стремительному росту уровня воды. Также происходит при образовании ледовых заторов. Постепенное потепление позволяет снизить вероятность серьезных последствий для городов, что помогает специалистам правильно распределить нагрузку на инфраструктуру.

«Характер весеннего периода станет окончательно понятен в первые недели устойчивого потепления», — рассказал Щербаков.

Корреспондент издания высказал мнение, что на случай паводка желательно заранее подготовить «тревожный чемоданчик». В непромокаемую и яркую сумку складывают документы, наличные деньги, батарейки, заряженный павербанк, лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи или выписанные врачом лекарства, еду с высоким сроком годности, фонарик, свисток, спички, зажигалку, резиновые сапоги, дождевик, плед, средства гигиены.

По информации издания, если начнется наводнение, необходимо перекрыть газ, отключить электричество и воду, плотно закрыть окна и двери. Ценные вещи и электронику стоит перенести на верхние этажи или полки, а домашних животных выпустить из закрытых помещений.

Ранее сообщалось, что в Волоколамском округе начали готовиться к весеннему половодью.