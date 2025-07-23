Коллапс на Волге: названа причина отмены рейса «Метеора» из Нижнего Новгорода

По информации издания, во время строительных работ произошло обрушение части камеры шлюза. Движение судов было приостановлено. На место происшествия оперативно прибыли специалисты. В их задачу входила оценка ситуации и контроль скорейшего урегулирования проблемы. Местная власть оповещала население о ситуации в регионе. Людей призвали доверять исключительно официальной информации и не паниковать.

По данным издания, сроки устранения проблемы еще не определены. Часть судов, в том числе и пассажирских, сменили маршрут. Пассажиры не ощутили существенного дискомфорта. С туристами, чьи маршруты начинались в Москве и шли через Казань, поступить аналогичным образом невозможно. Директор одной из круизных компаний Владислав Хасиков предположил, что рейсы придется прерывать, а пассажиров пересаживать на другой транспорт. По мнению эксперта, грузовые суда встанут. Специалист уверен, что последствия аварии скоро устранят.

«Хуже всего будет тем, кто базируется в Москве и отправился в рейс до Казани — они вернуться по реке уже не смогут», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика возобновляет работу после двухлетнего перерыва.