Геленджик возвращается в карту полетов российских авиакомпаний

Сегодня, 18 июля, аэропорт Геленджика впервые с конца февраля 2022 года примет первый после длительного перерыва регулярный рейс, сообщает ТАСС . Полет выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

Самолет вылетит из московского аэропорта Шереметьево в 11:20 по московскому времени и прибудет в Геленджик в 15:25. Перелет продлится более четырех часов на комфортабельном самолете Airbus A321, рассчитанном на 183 пассажира.

Помимо «Аэрофлота», полеты в Геленджик начнут выполнять несколько других авиакомпаний. S7 Airlines будет осуществлять рейсы из Москвы и Новосибирска, Smartavia — из Санкт-Петербурга, а «Уральские авиалинии» — из Москвы. Авиакомпания Red Wings в настоящее время рассматривает возможность открытия рейсов в курортный город.

Геленджик остается одним из самых популярных курортов Краснодарского края, несмотря на действующие авиационные ограничения. В 2024 году город принял рекордное количество отдыхающих — более 4,4 млн человек. На 2025 год показатели бронирования гостиниц и отелей уже превысили 70% до официального открытия авиасообщения. По прогнозам властей, ожидается рост турпотока примерно на 8%.

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