Колледж «Подмосковье» в Химках превратится в современное образовательное пространство

На территории колледжа «Подмосковье» в Химках более 100 специалистов выполняют работы в рамках капитального ремонта.

В здании на Юбилейном проспекте в рамках ремонтных работ уже полностью обновили кровлю и выполнили перепланировку. Принятые меры способствовали появлению большего количества кабинетов. Помещения стали более пространными.

В настоящее время специалисты с учетом современных требований проводят полную замену инженерных сетей: канализация, электрика, вентиляция, водопровод, отопление. Согласно запланированному графику, основные строительные работы завершат до конца 2025 года. На протяжении 2026 года в Подмосковье обновят 10 учреждений среднего профессионального образования.

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тыс. студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках масштабной программы модернизации образования Московской области колледж «Подмосковье» оснащается передовыми технологиями и создает комфортную эстетическую среду для повышения эффективности учебного процесса. На территории колледжа появятся уютные зоны для отдыха, все помещения будут хорошо освещены.

Ранее сообщалось, что после реконструкции автовокзал в Котельниках открылся для пассажиров с новыми удобствами.