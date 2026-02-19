Коллектив против приговора: сотрудники «Лотоса» выступили в защиту бизнесмена

Верховный суд Карелии оставил в силе штраф в размере почти 500 млн руб. для предпринимателя Леонида Белуги. После оглашения окончательного вердикта сотрудники холдинга «Лотос», которым руководит Белуга, выступили с открытым обращением, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, наказание связано с делом о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесмен предоставил экс-председателю Петрозаводского горсовета скидку на сумму свыше 8,6 млн руб. при покупке квартир. В обмен чиновник должен был способствовать реализации строительного проекта. Апелляционная жалоба не изменила позицию суда.

Сотрудники холдинга «Лотос» в открытом обращении выразили разочарование итогами разбирательства. Они подчеркнули, что продолжают поддерживать своего руководителя. Авторы письма не берутся оспаривать судебное решение, но называют его несправедливым. В коллективе опасаются, что наказание для главы компании негативно скажется на бизнесе и судьбе более 2 тыс. работников холдинга.

«Нас хотят захватить? Ведь очевидно: чтобы выплатить 500 миллионов, надо закрыть большую часть бизнеса, если не весь. Кому это выгодно? Нашим жителям — нет, его и нашего холдинга конкурентам — возможно?!» — говорится в обращении.

