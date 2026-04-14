Пока местные чиновники указывают на картах перспективные линии развития метрополитена до 2040 года, жители Красносельского и Приморского районов Петербурга продолжают штурмовать переполненные автобусы на остановках. Разрыв между громкими декларациями властей и суровой реальностью, по мнению горожан, достиг уже критической точки, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, в 2026 году обещание открыть обновленное метро превратилось в повод для политических дискуссий. Люди, как отмечает автор статьи «Росбалта» Сергей Терехов, больше не верят ни в разговоры о планах, ни в красочные схемы развития. Им, по мнению автора материала, нужны не картинки, а реальные новые станции — современные, удобные и комфортные.

«Местная администрация оказалась не готова к управлению сложными технологическими цепочками, превратившись из стратега в пассивного наблюдателя за тем, как „железо“ подводит людей», — сообщил rosbalt.ru.

В статье «Росбалта» говорится, что если нынешние темпы строительства сохранятся и в будущем, кольцевая линия петербургской подземки станет реальностью примерно к моменту колонизации Марса. А до тех пор, иронизируют горожане, им останется лишь с тоской изучать «карты-раскраски», на которых так красиво нарисовано метро прекрасного, но пока недосягаемого будущего.

«Метрополитен устаревает, в нем игнорируются базовые потребности пассажиров. Вливания в метростроение идут по принципу „чтобы не умерло“, а не „чтобы росло“. Создается впечатление, что власть просто боится масштабных строек, предпочитая заниматься косметическим ремонтом, который дает быструю картинку для отчетов, вместо того чтобы вкладываться в фундамент для долгосрочного развития», — считает автор статьи «Росбалта» Сергей Терехов.

