Кольцо стоимостью 22 млн руб. нашли домодедовские таможенники у «жениха» из Австралии

В Домодедово таможенники во время досмотра обнаружили у иностранца кольцо стоимостью 22 млн руб., которое не было задекларировано, сообщил телеграм-канал Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, 60-летний мужчина прибыл из Австралии транзитом через Дубай. Инспектор обратился к пассажиру, когда он проходил «зеленый» коридор. В рюкзаке иностранца обнаружили дорогостоящее ювелирное украшение, которое не было задекларировано.

В ведомстве поделились подробностями допроса иностранного пассажира. В частности, мужчина рассказал, что направлялся к своей возлюбленной. Он планировал сделать предложение и вручить кольцо в качестве помолвочного. Гражданин сообщил, что не был проинформирован о необходимости декларации украшения. Специалисты уже провели экспертизу ювелирного украшения.

«Согласно заключению эксперта, кольцо Harry Winston коллекции Classic изготовлено из платины 950-й пробы и украшено бриллиантом овальной формы в 6 карат, который выделяется двумя багетными боковыми камнями», — указано в сообщении.

В ФТС России сообщили о возбуждении уголовного дела. Иностранный гражданин может выплатить штраф, размер которого достигает 500 тыс. руб., либо будет привлечен к заключению в колонии сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 кг наркотиков.