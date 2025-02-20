Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 кг наркотиков

Российские таможенники задержали гражданина Белоруссии, который попытался на машине ввезти в РФ 140 кг гашиша. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями Федеральной таможенной службы. Гражданин Белоруссии попытался въехать в Россию на порожнем грузовике, на который у него не оказалось документов. При досмотре в кабине фуры обнаружили тайник, в котором лежали 150 брикетов с наркотическим веществом.

«Сотрудники пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Изъято более 140 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 млн руб.», — указали журналистам.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла нелегальный переход группой иностранцев российско-финской границы. Были задержаны пять человек, один из которых выступал в качестве проводника. Событие произошло в Выборгском районе Ленинградской области.