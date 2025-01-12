Командир одной из групп спецназа «Ахмат» рассказал РИА Новости, что украинские военнослужащие не пытались забирать с поля боя тела погибших сослуживцев. Российский военнослужащий с позывным «Аид» поделился наблюдениями после боя вблизи хутора Бердин в Курской области.

Собеседник агентства входит в состав группировки войск «Север». Он рассказал, что ВСУ начали операцию атаки с высадки десанта у населенного пункта Бердин. Затем противник предпринял механизированный удар, который не принес желаемого результата. На населенный пункт надвигались две колонны техники ВСУ, которые были уничтожены ВС РФ. По словам военнослужащего, две машины противника пытались отступить, но были сожжены.

Собеседник рассказал, что на данный момент ситуация на данном направлении стабилизировалась. Некоторые военнослужащие Украины сдались в плен, другие — ликвидированы. В черте лесопосадки остались тела погибших. Собеседник отметил, что украинские солдаты не пытались эвакуировать их.

«Мародерили тела – автоматы собрали, другие вещи… Они не забирают тела, у них нет такой привычки», — подытожил «Аид».

Собеседник высказал мнение, что ВСУ рисковали во время попытки атаки. Они не добились успехов, но потеряли технику и личный состав. Военнослужащий РФ назвал атаку бессмысленной.

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