Василий Бураков, доброволец из группировки «Центр», ранее профессионально занимавшийся балетом, поделился с журналистами своими впечатлениями о том, как его опыт помогает ему в выполнении боевых задач в зоне СВО. Его рассказ был опубликован в новостном выпуске Первого канала.

В настоящее время Бураков занимает должность заместителя командира взвода. В свободное от службы время он продолжает заниматься любимым делом — выступать в качестве артиста балета в государственном ансамбле «Чалдоны». По его словам, опыт работы в балете позволил ему развить навыки быстрого анализа ситуаций и улучшить физическую форму.

«Задача в балете — это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это сильно здесь помогает», — рассказал Бураков.

До начала специальной военной операции этот человек был преподавателем, который обучал детей танцам. Теперь, по его словам, полученные навыки помогают ему в работе с личным составом. Он также отметил, что физическая подготовка, полученная благодаря ежедневным тренировкам продолжительностью четыре часа, делает суставы более крепкими, а тело — более сильным.

Ранее сообщалось, что украинские военные аналитики хоть и с опозданием, но признали переход под полный контроль российских войск важного города и укрепрайона Курахово. Об этом передает украинский паблик DeepState, один из немногих, который пытается максимально объективно освещать обстановку на поле боя с той стороны.

В публикации сообщается, что бойцы Армии России теперь окружают территорию, где находятся позиции Вооруженных сил Украины, расположенные за Курахово. Украинские военные также признают, что ситуация на передовой складывается непросто.