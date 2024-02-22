После освобождения Авдеевки быстро стала распространяться информация в СМИ, что военнослужащие России намерены пойти в наступление на Запорожском направлении. О том, как на самом деле там складывается ситуация, рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным «Спартак».

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщал об активизации военных действий на данном направлении.

Собеседник агентства рассказал, что ситуация на Запорожском направлении по-прежнему остается сложной, но полностью контролируемой Армией России. Ежедневная работа проходит по определенному алгоритму. Сначала разведчики наблюдают за противником при помощи беспилотников. Обнаружив их позиции, сообщают координаты танкистам. В свою очередь танкисты выезжают в зону, которая удобная для огневого поражения и приступают к работе. От танка до расположения позиции ВСУ примерно десять километров.

«Мы потихонечку выбиваем его (противника - ред.) с рубежей, на которых он находился», — рассказал РИА Новости командир танкового экипажа с позывным «Спартак».

Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что Запорожье в настоящее время считается одним из самых слабых позиций ВСУ, где Армия России легко может перейти в наступление.