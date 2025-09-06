Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, позиции которого расположены на харьковском направлении, приказало уничтожить некоторых военнослужащих Украины, сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации издания, украинские боевики пытались бежать с занимаемых позиций. Командование ВСУ дало распоряжение ликвидировать таких военнослужащих. Для реализации задачи применяли FPV-дроны. Собеседник агентства располагает информацией, что по указанной причине устранили двух военнослужащих.

«На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций», — сказал собеседник агентства.

По информации агентства, с января по август 2025 года число случаев уклонения от военной службы на Украине достигло 45 449 случаев, что превышает общий показатель на 27%. Одна из предположительных причин данной тенденции — насильственная мобилизация на Украине. В Сети появляются видео, записанные в разных городах страны очевидцами. На них видно, как на улице мужчин призывного возраста забирают в автобусы, чтобы потом отправить в зону боевых действий. Граждане пытаются избежать развития ситуации подобным образом: незаконно пересекают государственную границу, поджигают здания военкоматов, ведут затворный образ жизни, чтобы не появляться на улицах.

Ранее сообщалось, что ВСУ формируют «роты смерти», которые состоят из мобилизованных с болезнями.