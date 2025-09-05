Украинское командование отправляет мобилизованных с серьезными заболеваниями в специальные штурмовые подразделения. Их задача отвлекать на себя огонь российских войск во время атак. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах раскрыли тактику командования Вооруженных сил Украины. Согласно полученным данным, в 425-м отдельном штурмовом полку формируются так называемые «роты смерти». В них направляют новобранцев, имеющих серьезные отклонения по здоровью и признанных негодными для полноценной службы.

Их применяют как живой щит во время штурмовых действий. Задача этих подразделений — подставить себя под огонь российской армии, чтобы разведка ВСУ могла засечь позиции. В случае нехватки личного состава командование полка запрашивает дополнительных «смертников» из соседних бригад. Сведения о данной практике также поступают от пленных военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось о томм, что ВСУ атаковали Воронеж.