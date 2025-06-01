Командующий Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, сообщил РБК.

Михаил Драпатый назвал причину своего решения. Ранее 239-ой полигон ВСУ был атакован. Происшедшее он назвал трагедией. По мнению Драпатого, он несет ответственность за гибель украинских военнослужащих. Командующий считает, что был обязан проконтролировать ход исполнения своих приказов. Драпатый написал, что важно жить в такой системе, где из совершенных ошибок умеют делать выводы.

«Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, — живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, — умирает изнутри», — написал Михаил Драпатый.

Сухопутные войска ВСУ ранее сообщали о гибели 12 человек, которые находились в расположении. Кроме того, 60 военнослужащих получили травмы. Было атаковано одно из учебных подразделений ВСУ. Одна из матерей украинского военнослужащего рассказала, что подразделение находилось вблизи полигона, который ВС РФ атаковали в марте.

Сухопутные войска ВСУ сообщили, что по факту инцидента будет проведено служебное расследование. Заявивший об отставке Драпатый назначил проверку состояния укрытий, действий командиров и эффективности систем оповещения. По его данным, в момент атаки многие военнослужащие Украины находились в укрытии.

Ранее сообщалось, что украинскую делегацию на встрече в Стамбуле возглавит министр Умеров.