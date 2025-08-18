Комары, отсутствие работы и охота за релокантами: россиянин ужаснулся от жизни на Бали

Россиянин Михаил поделился своим разочарованием от жизни на Бали, куда он переехал в 2022 году, сообщил сайт aif.ru.

24-летний Михаил (имя изменено) рассказал, что раньше мечтал жить на Бали. У него вызывали восторг фото и видео красивых пляжей, чистой воды, постоянно теплой погоды и экзотических фруктов. Молодому человеку казалось, будто можно жить в сказке. Он покинул Россию в 2022 году. Теперь его мнение кардинально поменялось.

«Я бы вообще ввел уголовное наказание для турагентств и блогеров, что расписывают Бали как райское место», — признался 24-летний Михаил.

Михаил рассказал, что проживал в Ленинградской области. На Бали можно встретить много россиян, которые приняли решение о переезде на ПМЖ. Как следствие, образовался дефицит вакансий. Собеседник издания рассказал, что иногда за весь день может съесть вареный рис и бананы. Найти высокооплачиваемую достойную работу из-за большого количества соискателей сложно.

Россиянин рассказал, как недавно переболел лихорадкой денге, переносчиком которой являются местные комары. У молодого человека поднялась температура и болели суставы. Обратиться за медицинской помощью он не смог, ведь проживает на Бали нелегально. По словам молодого человека, в последнее время власти Бали активно разыскивают релокантов.

«Въехал по туристической визе на месяц, а остался на три года. Тут не только депортируют — в тюрьму могут посадить», — рассказал Михаил.

Ранее сообщалось, что журналист Глуховский подозревает активацию кампании по возвращению в РФ релокантов.