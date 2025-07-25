Журналист Глуховский подозревает активацию кампании по возвращению в РФ реколантов

Член Союза журналистов РФ Игорь Глуховский высказал мнение, что некоторые публичные иноагенты и реколанты ищут способы вернуться в Россию и продолжить творческую деятельность, сообщило издание Argumenti.ru.

Игорь Глуховский предположил, что в России могут находиться люди, заинтересованные в возвращении звезд. От их выступления зависит гонорар некоторых россиян. Эти лица могут стараться принуждать граждан, активно выступающих против возвращения иноагентов и реколантов, не высказывать свою позицию публично.

Эксперт привел в пример конфликт, который разгорается в отношении певицы Вики Цыгановой. Артистка выступает против деятельности в РФ украинской певицы Ани Лорак. По неподтвержденной информации, у певицы появился влиятельный покровитель. Предполагается, что он оказывает давление на Цыганову.

«Вся эта история попахивает дешевым заказом, целью которого является заткнуть рот Цыгановой, чтобы она не мешала "возвращению блудных звезд" в Россию», — высказал мнение член Союза журналистов РФ Игорь Глуховский.

Эксперт предположил, что заинтересованные в возвращении покинувших РФ публичных личностей могут работать во властных структурах, СМИ или шоу-бизнесе. Член Союза журналистов считает, что позиция таких людей не может быть поддержана россиянами.

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