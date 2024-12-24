«Коммерсантъ»: в РФ могут запретить голосовые вызовы в приложениях из-за атак мошенников

Минцифры и Роскомнадзор не исключают введения ограничений на звонки в мессенджерах в рамках противодействия мошенническим атакам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Источники в операторах связи и представитель телеком-рынка рассказали, что возможное введение ограничений на звонки в мессенджерах связано с активностью мошенников. Согласно их данным, возможно два способа решения проблемы с аферами.

В первом случае специалисты заблокируют голосовой трафик, который будет поступать на абонентский номер российского оператора из-за границы. Второй способ решения проблемы — запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Источник сообщил, что правами на ввод запрета наделен Роскомнадзор.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве», — отметили в «МегаФоне».

В Роскомнадзоре не прокомментировали информацию, предоставленную источниками издания. В Минцифры «Коммерсанту» рассказали, что в настоящее время не разрабатывают законопроект, который коснется ограничения голосового трафика в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что в России может появиться закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников.