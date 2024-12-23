В России может появиться закон, защищающий россиян от «благотворительных» мошенников

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, направленный на защиту граждан от мошеннических организаций, использующих социальные сети для обмана. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он устроил опрос, результаты которого показали, что более 12 тыс. человек (96% опрашиваемых) поддерживают этот закон. Только 1% высказался против. Еще 3% респондентов не определились.

Помимо общего способа борьбы с мошенничеством, депутаты во главе с Ольгой Занко ранее предложили также законопроект о верификации страниц некоммерческих организаций в соцсетях.

Согласно возможным нововведениям, закон «О некоммерческих организациях» будет дополнен статьей, обязывающей благотворительные фонды создавать официальные страницы в социальных сетях, в то время как другие НКО смогут делать это по желанию. Для идентификации и аутентификации страниц предлагается использовать платформу «Госуслуги».

Одной из главных задач законопроекта станет защита граждан от мошенников, которые маскируются под легитимные организации и собирают средства в интернете. Планируется, что принятие данной инициативы должно повысить доверие к реальным некоммерческим организациям и снизить риск мошенничества в социальных сетях.

Ранее сервис DLBI сообщил, что в интернете появились фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».