Коммунальщики теперь имеют право проверять перепланировку: эксперты пояснили решение ВС

«По стране масса случаев с обрушениями из-за незаконных перепланировок. Не хотелось бы попасть в этот список! Я считаю, что для таких случаев необходимо изменить закон так, чтобы из-за безрассудства одних соседей не пострадал весь дом», — рассказала «НИ» старшая по дому в Костроме Таисия Крюкова.

Собеседница издания Таисия рассказала, что в их доме несколько лет назад соседи самовольно изменили планировку. Жильцы заметили трещины, обратились в управляющую компанию. Сотрудники приходили, но их ни разу не пустили. Жители обеспокоены.

Таких историй множество. Собственники квартир самостоятельно принимают решения о перепланировках. Сотрудников проверяющих органов потом просто не впускают в свое жилье. В итоге в ленте новостей все чаще появляется информации о гибели людей и о разрушении многоэтажных домов из-за незаконной перепланировки.

Президиум Верховного суда подробно расписал, что конкретно можно считать перепланировкой. В 23 пунктах есть важное нововведение - сотрудники управляющих компаний теперь получили законное право проходить в квартиры и проводить осмотр, даже если собственник не давал на это разрешение.

«В моей практике был случай, когда на прием пришла 80-летняя пенсионерка из Костромы. Она пожаловалась, что соседка с первого этажа „без объявления войны“ во время ремонта в своей квартире, не желая платить за центральное отопление, срезала у себя батареи, а соседям перекрыла воду, обрезала и вырвала общий канализационный стояк. Из-за этого на кухне у пожилой женщины-инвалида со второго этажа пропала вода, а пользоваться раковиной, где вместо стояка — лишь дырка в полу, она больше не смогла, лишившись элементарных бытовых удобств. Мольбы и просьбы о восстановлении трубы успеха не принесли», — рассказал в беседе с «НИ» юрист, руководитель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Юрсервис» Дмитрий Волнухин

Юрист Дмитрий Волнухин положительно оценивает внесенные изменения. Сотрудники управляющей компании обязаны также проверять нежилые помещения - подвалы, склады, крыши.

Нарушитель будет обязан оплатить штраф и вернуть помещение в тот вид, в каком оно находилось до изменения планировки. В противном случае квартиру продадут на торгах.

Ранее сообщали, что в Петербурге рухнула шестиэтажная постройка. Согласно заявлениям соседей, в одной из комнат проводили незаконную перепланировку.