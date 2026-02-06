Комната в общаге или свой дом? Эксперты проанализировали, на что хватит материнского капитала на рынке недвижимости

Эксперты проанализировали предложения на рынке недвижимости и рассказали, что может позволить себе семья, решившая воспользоваться средствами материнского капитала, сообщил nashgorod.ru.

Тюменский риелтор Максим Рябов высказал мнение, что семья может приобрести комнату в общежитии. Сделку можно осуществить без ипотечных денежных средств. Жилье стоимостью до миллиона будет пригодно для проживания. Главный недостаток — семья не сможет комфортно разместиться из-за недостатка места в помещении. При возможности эксперт рекомендует рассмотреть ипотеку.

«Либо использовать в качестве первоначального взноса под семейную ипотеку. И при условии, что, если берем мы 6 млн руб. ипотеки, будет ежемесячный платеж, там 35 тыс. руб. И, по факту, мы можем себе позволить двухкомнатную квартиру в Тюмени, подставку, 6%», — резюмирует эксперт.

Брокер Марина Михно высказала мнение, что семья может потратить средства материнского капитала на приобретение собственного дома. Предложено несколько вариантов — выбрать частный дом или построить его с нуля. Деньги, выделенные в рамках поддержки семей, можно использовать при условии, если помещение было пригодно для жилья. Дача без удобств — не вариант.

«Как выгоднее использовать средства материнского сертификата, зависит от конкретной жизненной ситуации семьи. Это может быть шанс купить жилье здесь и сейчас или средство для значительного снижения долговой нагрузки», — резюмирует брокер Марина Михно.

Эксперты напомнили, что в некоторых регионах семьям положены дополнительные выплаты. Например, в Тюменской области родители при рождении каждого малыша получают 150 тыс. руб.

Ранее экономист Шацкая рассказала, что с 1 февраля семьи получат повышенный материнский капитал.