Маткапитал взлетит до небес с 1 февраля: названы точные цифры после индексации

Экономист Ирина Шацкая, занимающая должность заведующего кафедрой экономики РТУ МИРЭА, официально подтвердила предстоящую индексацию материнского капитала. Повышение произойдет автоматически, в соответствии с установленным порядком учета инфляции, и вступит в силу 1 февраля 2026 года, пишет « Прайм ».

Согласно озвученным данным, в результате индексации размер выплаты на первого ребенка достигнет 728 922 рублей. Для семей, которые впервые получат право на сертификат при рождении второго ребенка, общая сумма материнского капитала составит 963 243 рубля. Если же семья ранее уже оформила капитал на первого ребенка, то за второго ребенка ей будет положена дополнительная выплата в размере 234 321 рубля, которая доведет общий объем поддержки до указанной суммы.

Помимо индексации материнского капитала, эксперт отметила повышение и других видов государственной поддержки семей. Речь идет о росте единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка, а также об увеличении единого пособия для семей с детьми. Дополнительные изменения коснутся выплат федеральным льготникам.

Отдельно Ирина Шацкая обратила внимание на важное изменение в пенсионном законодательстве. С нового периода в страховой стаж, влияющий на размер будущей пенсии, официально будут включаться периоды осуществления ухода за детьми. Эта мера направлена на дополнительную социальную защиту родителей, в первую очередь матерей, которые посвящают время воспитанию.

