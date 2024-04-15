Комнату для битья посуды и мебели открыли в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода на улице Ильинской расположено помещение, в котором за определенную плату посетителю предложено бить посуду и крушить все, что попадается под руку, сообщает newsnn.ru .

Организаторы такого развлечения называют его «аттракционом». Цель — снять стресс. Помещение расположено в бункере. Оно разделено на несколько комнат. В этом же подвале находится бар. Спускаясь по лестнице, человек сразу оказывается в гардеробной комнате. Посетителю выдают специальный защитный костюм, а также каску, очки и перчатки.

В обмундировании человек проходит в следующую комнату. Она практически пустая. Стены из кирпича покрашены в желтый и серый цвета. Стоит мебель и посуда (бутыли, тарелки, бокалы) — все это можно крушить. В качестве «орудия» предложено выбрать бейсбольную биту или молоток, лом или кувалду.

Стресс можно снимать с близким человеком. Комната рассчитана на одновременное пребывание нескольких людей. Можно также включить любую музыку. В подвале есть музыкальный центр.

«Дальше началось самое интересное — разрушение всего, что попадается под руку. Мой спутник выбрал кувалду, после которой от мебели и техники в комнате ничего не осталось. Я же «отрывалась» на посуде — бокалы, тарелки, бутылки, банки нещадно летели в кирпичную стену», — рассказывает корреспондент NewsNN.

Корреспондент рассказала, что получила удовольствие. Вся накопленная злость осталась в комнате с разбитыми вещами. Полный погром был достигнут примерно за 40 минут. Однако стоимость услуги у некоторых может снова вызвать стресс. Журналист NewsNN заплатил 7600 рублей. Минимальная цена развлечения — 2000 рублей. Посетителю предложат разбить 20 единиц стекла, книги и диски. Чем больше добавляют единиц мебели и посуды, тем выше стоимость услуги.

Ранее нутрициолог и фитнес-тренер Денис Сазонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», при помощи каких продуктов можно избавиться от стресса.