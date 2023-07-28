Коморские Острова готовы организовать проведение следующего саммита «Россия - Африка»

Президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани заявил, что Коморские Острова могут организовать платформу на своей территории для проведения саммита «Россия - Африка» в следующем году, пишет агентство ТАСС .

Президент Азали Ассумани также выразил уверенность, что многие лидеры стран Африки готовы проявить подобную инициативу. Предполагается, что саммит «Россия – Африка» будет проходить ежегодно. Такой пункт внесен в план действий форума.

Ранее президент России проинформировал о том, что участники форума согласовали итоговую декларацию. Все поставленные задачи правительства России и африканских стран планируют выполнить за три года. Страт начинается в 2023 году. Партнеры будут развивать все сферы: политическую, гуманитарную, экономическую, образовательную, культурную.