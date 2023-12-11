Компании из недружественных стран продолжают сотрудничество с Оренбургской областью

Редакция 56orb.ru в спецпроекте «Инопредприниматели» рассказывает об иностранных компаниях, которые сотрудничают с бизнесменами Оренбургской области. Условно зарубежные фирмы можно разделить на три группы: дружественные, нейтральные и недружественные. К недружественным относят: США, Виргинские острова, Австралию, Бермудские острова, сообщает 56orb.ru .

С США предприниматели из Оренбургской области работают только с одной компанией, которая специализируется на производстве автомобилей для сельского и лесного хозяйства, а также необходимых для них комплектующих.

На территории Бермудских островов находится единственная компания, которая продолжает сотрудничество с Оренбургской областью. Она специализируется на добыче нефти и газа.

На территории Виргинских островов есть две компании, которые продолжают работать в России. Они занимаются добычей нефти. Зарегистрированы на Карибах.

Страна, которая обеспечивает Украину большим количеством военной техники с первого дня проведения СВО и имеет сильную экономику, - это Австралия. Официально с Россией продолжает сотрудничество одно физическое лицо, которое зарегистрировано на территории материка.

Те страны, которые отнесены к недружественным в рамках спецпроекта редакции 56orb.ru, инициировали или поддержали введение санкций против России. Некоторые лидеры данных территорий передают военную и финансовую помощь Киеву. Анализ проведен для двух материков - Америки и Австрии.

Ранее появились данные, как граждане США относятся к тому, что из бюджета власть передает деньги для Украины.