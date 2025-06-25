Компания Мордашова продала бывший завод Bosch в Саратовской области

Представитель холдинга рассказал РБК, что решение принято в рамках балансировки промышленного портфеля компании. Завод, который ранее принадлежал немецкой компании Bosch, занимался производством электроинструментов. Деятельность велась в Саратовской области.

Два информированных источника сообщили, что сделка была проведена в интересах структур группы Softline. В самой компании информацию опровергли. В Softline РБК рассказали, что ни одна из компаний, входящих в группу, отношения к сделке не имеет. В фонде Softline Venture Partners не отрицали факт покупки завода, расположенного в Саратовский области. Предприятие специализировалось на производстве электроинструментов. Сообщается, что сделка была совершена в интересах третьих лиц.

По информации издания, фонд Softline Venture Partners был создан в 2008 году ПАО «Софтлайн». Основной вид деятельности связан с технологическими IT-компаниями, которые были основаны уроженцами России. Представитель компании сообщил, что теперь фонд и группа никак не связаны между собой. Причину данного решения он не огласил.

По информации издания, завод прекратил деятельность в 2022 году. Начиная с 2008 года, произведенная продукция поступала в российские магазины. Кроме того, продукция экспортировалась. После у саратовского завода несколько раз менялся собственник.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске построят завод по производству отечественных полуприцепов.