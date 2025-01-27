Компания по производству птиц возглавила рейтинг инвесторов Белгородской области

Рейтинг инвесторов Белгородской области возглавила компания, которая специализируется на выращивании птиц и производстве инкубационного яйца, сообщил bel.ru.

Издание отметило, что Белгородская область — регион, который близко расположен к зоне СВО. Несмотря на то, что область оказывается в зоне обстрелов ВСУ, предприятия продолжают работу. Бел.Ру составил рейтинг инвесторов Белгородской области.

Первое место заняла компания «Белгородский бройлер». По данным издания, общие траты на инвестиционные проекты у компании превысили 4 млрд 477 млн руб. Второе место редакция присвоила ГK «Русагро». Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур. Инвестиции составили 2,8 млрд руб. Компания по производству растительных и животных масел и жиров «Эфко» заняла третье место рейтинга Бел.Ру. Размер инвестиций — 1,7 млрд руб.

«В рейтинге состояния инвестиционного климата Белгородская область после начала СВО потеряла девять позиций, но всё же осталась на достойном 16-м месте и сохранила высокую оценку IC3», — сообщил bel.ru.

Издание отметило, что пока обстрелы ВСУ не прекратятся, рассчитывать на крупные вложения в регион не стоит. После завершения СВО актуальным также станет вопрос восстановления региона. Несмотря на близкую расположенность к зоне боевых действий, в регионе все равно продолжается реализация крупных проектов.

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