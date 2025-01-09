Китайская компания возведет машиностроительный завод в Подмосковье

Китайская компания «Хуацзин» приступает к строительству машиностроительного завода на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, после завершения работ инвестор запустит серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует ежегодно выпускать 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. колодок. В ведомстве уточнили, что она специализируется на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники под брендом HJ («ЭйчДжей»). Коммерческий директор ООО «ЭйчДжей (Рус)» Богдан Гонтовой уточнил, что предприятие оснастят самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.