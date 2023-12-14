Компенсация за бензин и бесплатное лечение зубов: Как поощряют депутатов Татарстана

Депутаты Татарстана получают грамоты за различные заслуги, что позволяет чиновникам пользоваться привилегиями: бесплатно лечить зубы, ездить на общественном транспорте или получать скидку на приобретение бензина для собственного авто, меньше платить за коммунальные услуги, сообщает inkazan.ru .

В Госдуме России интересы Татарстана отстаивают 15 депутатов. Редакция Inkazan проанализировала, что практически каждый чиновник был награжден. Грамота - это возможность получать право на бесплатное обслуживание или скидки.

Политтехнолог Илья Марголин отметил, что не только чиновники получают государственные награды, которые предполагают скидки и льготы.

«Обычно награждение происходит по инициативе органов власти или общественных организаций. Также можно самостоятельно подать заявку на получение награды, но для этого нужно иметь достаточные основания», — сообщил собеседник Inkazan.

Многим чиновникам ежемесячно доплачивают по 200 рублей. Некоторым депутатам положена скидка на оплату коммунальных платежей (50%), а также на телефонную связь и телевидение (до 100%). Еще один вид поощрений - это возможность бесплатного лечения зубов или протезирования (слухового или зубного).

Также депутатам ежемесячно выплачивают определенный процент от социальной пенсии. Размер процентов разный: 330, 415. Чиновники из Татарстана могут также приобретать льготные путевки в санатории.

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов высказал мнение, что для чиновников важно, чтобы их работу замечали. Не всегда речь идет о каких-то материальных поощрениях.

«Если начальник даже просто слова благодарности говорит с улыбкой на лице или крепко жмет руку — уже приятно. Есть материальные ценности, а есть нематериальные: добрые слова, правильные дела», — заявил Inkazan Шарапов.

Редакция отмечает, что награждение и поощрение обычных россиян - это правильная позиция государства. Стоит ли депутатам давать возможность бесплатно лечить зубы или заправлять авто - вопрос риторический.

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