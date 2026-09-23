Более 40 рабочих выездов в СНТ совершили работники БТИ Подмосковья за летний период

Специалисты БТИ Подмосковья за летний период провели 42 выезда в садовые некоммерческие товарищества региона. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Встречи с дачниками прошли в 30 округах Подмосковья. В их рамках специалисты ответили на вопросы более 1,5 тыс. владельцев загородной недвижимости.

«Традиция живого диалога поддерживается учреждением уже несколько лет. И надо отметить, что наши выезды давно перестали быть просто лекциями под открытым небом. Это полноценная сервисная работа. Мы понимаем, что дачный сезон не оставляет людям времени на посещение инстанций в будни, поэтому наши филиалы работают и по выходным, и в праздники», — отметила гендиректор БТИ Подмосковья Нелли Алексеева.

Помимо очных консультаций, учреждение сохраняет доступность цифровых каналов связи. Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.