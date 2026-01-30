Кому работодатели готовы предложить работу без очереди? Топ дефицитных профессий в регионе РФ: от врачей до кассиров

Прошлый год для Свердловской области стал периодом стабильности на рынке труда, где баланс спроса и предложения демонстрировал оптимальные значения, сообщил tagilcity.ru.

В пресс-службе HeadHunter проинформировали TagilCity.ru, что соотношение резюме к количеству открытых вакансий составило 1 к 5, что отражает сформировавшуюся здоровую конкурентную среду среди соискателей и соответствует установленному нормативному коридору от 4,0 до 7,9. При этом в масштабах всего Уральского федерального округа конкуренция за рабочие места оказалась чуть выше.

Вместе с тем в регионе сохраняется явный кадровый дефицит по ряду ключевых направлений. Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в медицинской сфере, где на одно размещенное предложение о трудоустройстве приходится всего 1,1 потенциального кандидата.

Также работодатели испытывают сложности с поиском дворников (1,5 резюме на вакансию), поваров (1,6) и сотрудников для работы на кассе или в зале торговых точек (1,9). Замыкают группу дефицитных профессий фармацевты с коэффициентом 2,2.

По информации издания, более трети позиций из этого перечня одновременно входят в топ-20 наиболее массовых вакансий, регулярно публикуемых в регионе.

