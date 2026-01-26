Водительские права как ключ к высокой зарплате: в Кемерове появилось сенсационное предложение для курьеров

По информации издания, в объявлении предложено работать курьером. Жителям без опыта работы обещают заработную плату от 332 тыс. руб. В объявлении указано, что главное требование к соискателям — наличие водительского удостоверения категории «В», а также опыт вождения сроком от одного до двух лет.

Сибдепо для примера привел данные, опубликованные мэром города. Так, среднемесячная зарплата горожан составила 82 тыс. руб. Во время заседания Совета народных депутатов Дмитрий Анисимов проинформировал, что предоставленные данные отображают ситуацию по итогам третьего квартала 2025 года.

Согласно данным исследования аналитиков рекрутинговой платформы hh.ru, предложение работать курьером — одно из наиболее распространенных. В среднем горожанам в 2025 году предлагали заработную плату в размере 200 тыс. руб.

Говоря о профессиональных трендах и финансовых перспективах 2026 года, эксперты отмечают, что лишь три сферы деятельности в России обещают значительный рост доходов для специалистов. По прогнозам аналитиков, зарплаты профессионалов в IT-сфере имеют потенциал к увеличению на 10–15%. Параллельно с этим инженеры, а также руководители проектов в таких отраслях, как строительство, логистика и промышленное производство, могут рассчитывать на рост своих доходов до 10%.

Ранее юрист рассказал, сколько времени работник может потратить на обед.